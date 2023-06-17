السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تطالب بتخصيص موازنة وزارة الإعلام لصالح العلاج على نفقة الدولة

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، من الحكومة تخصيص موازنة وزارة الإعلام، والتي تقدر بـ6 ملايين جنيه في الموازنة الجديدة بعد إلغاء الوزارة لبند العلاج على نفقة الدولة بعد إلغاء وزارة الإعلام، وإذا كانت الحكومة مصرة على عدم وجود وزارة للإعلام.

وتساءلت الجزار، في بيان لها اليوم “ وهل لدى الحكومة نية لتكون هناك وزارة للإعلام في الفترة المقبلة ليتم الإبقاء على موازنتها؟”، مأن قرار إلغاء وزارة الإعلام كان قراراً خاطئاً، وأنه يجب الإبقاء على هذه الوزارة لانتشال الإعلام بصفة عامة والتلفزيون والإذاعة المصرية من الديون المتراكمة.
وقالت النائبة سميرة الجزار إن الإعلام المصري كان له دوره الريادي إقليمياً وعربياً ودولياً ولكن هذا الدور تراجع كثيراً، ولا بد من وضع سياسات جديدة حتى تعود الريادة للإعلام، في المنطقة، مؤكدة الأهمية الكبيرة لوجود وزارة للإعلام ليكون لها دورها الحقيقي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبث ضد الدولة.

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