"الجيل": الرئيس السيسي حريص على مصارحة المصريين

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائما ما يذكر تحمل الشعب المصري اصيل المعدن المسؤولية الوطنية الكاملة تجاه أي تحدي جديد يواجه الدولة المصرية، بل يتصدى بحزم في صير وعزيمة إلى أن يتلاشى ويزول، وهذا ما حدث من سنوات والشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية ويدعمها في كافة القرارات والإجراءات الى أن عبرت الدولة المصرية لبر الأمان.

ولفت الشهابي، في تصريحات خاصة، أن حديث الرئيس الاخير خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، كان مفعم بالأمل، فضلا عن الصراحة والمكاشفة التي تحدث بها الرئيس دون خشية أحد، بل وتأكيده على أن الشعب المصري جدع وأنه يتحمل ما لا يتحمله شعب آخر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أتفق معنا بأن خطط صندوق النقد الدولي ضد الأمن القومى المصري، وضرورة منع حدوث أي تحرير لسعر الصرف مرة أخرى حتى لا يتأثر السوق المصري أكثر من ذلك بما سيكبد المواطن زيادات جديدة في كافة الأسعار.