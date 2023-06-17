متخصصون: الذكاء الاصطناعى دخل بقوة فى المجال الموسيقى وتحليل الإيقاعات

قالت الدكتورة ياسمين عبد المنعم، أستاذ مساعد القانون والعلوم السياسية، خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلي للثقافة، حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإبداع الفني، أن الإبداع الفني كما هو معروف مرتبط بالإبداع البشري.

والآن نجد أن الذكاء الاصطناعي دخل بقوة في المجال الموسيقي من حيث تحليل الإيقاعات وبناء نماذج موسيقية مستوحاة من نمازج قديمة. كذلك تركيب أصوات مطربين علي وجوه مطربين آخرين، ورغم ذلك لا نستطيع أن نجعل من تحفظنا سبب للابتعاد أو تجنب هذا الطوفان القادم، أو مواكبته.

وأضافت “عبد المنعم”: أن الحكومة المصرية تتبني بشكل واضح الآن التطور والتحول الرقمي، والثقافة الرقمية، بهدف الاستثمار الأمثل لوسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وأشارت إلي أن هذا الذكاء بدأ باستخدام الوسائل التجسيدية وكان أول عرض لمثل هذا في مصر بدار الأوبرا المصرية، وقد حدث بالفعل من أسبوعين استخدام صوت عبد الحليم علي يد متخصصين، كذلك محاولات بكوكب الشرق أم كلثوم .. ورغم ما قيل عن التجربتين من معظم من رأي النموذجين أنهما "عبث" وبتلك المحاولات نستطيع أن نقول أنه سوف يكون هناك العديد من المحاولات والتجارب من هذا النوع لا محالة، والسؤال الآن ..هل الحل في غلق الباب أمام هذا القادم ؟ أنا أري أن الأفضل التقنين وليس التجاهل والابتعاد .

ــ العقل البشري لا يمكن مقارنته بالعقل الألكتروني

وعن الذكاء الاصطناعي ومكوناته تحدث المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس، موضحا أنه عبارة عن منظومة إلكترونية مكونة من أجهزة وبرامج، يطلب من تلك البرامج شيئ ما فيخرجها من البرامج التي تم إدخالها.

ثم تحدث “عبد التواب” عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وقال أنه شكل آخر من الذكاء الاصطناعي. إذ يتعلم كيفية بناء معلومات جديدة من البيانات والأنماط السابقة، بحيث يكون قادرا على إنشاء محتوى جديد وأصلي يبدو كما لو تم إنشاؤه بواسطة إنسان، يمتلك هذا النوع برامج معقدة تستطيع أن تأتي بما أضيف إليها بعد تحليلها ومقارنتها بالقديم .

ورغم ذلك هذا الناتج لا يأتي إلا من خلال البرامج الموجودة في قاعدة البيانات الموجودة به أصلا. إن العقل البشري لا يمكن مقارنته بالعقل الألكتروني . فالعقل البشري ما يخرجه يكون نتاج احتكاك وخبرات وتجارب وثقافات.

وعن أنترنت الأشياء قال: إن إنترنت الأشياء‏، مصطلح برز حديثا، يُقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها.

وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة وغيرها. ويمكن جمع البيانات ونقلها عبر شبكة لاسلكية دون تدخل بشري.

ولا يتعلق الأمر فحسب بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية بل يمكن تقريبًا توصيل كل شيء يحتوي على مفتاح تشغيل بالإنترنت، مما يجعله جزءًا من إنترنت الأشياء .