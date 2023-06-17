السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد فضل شبلول يناقش "ثعلب" فى نادى أدب مصر الجديدة .. الثلاثاء

أحمد فضل شبلول
أحمد فضل شبلول

أحمد فضل شبلول يناقش "ثعلب" في نادي أدب مصر الجديدة. حيث تعقد في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، والموافق 20 يونيو الجاري، أمسية جديدة من أمسيات نادي أدب مصر الجديدة، لمناقشة رواية شبلول “ثعلب .. ثعلب”

 ويتناول الرواية بالنقد والعرض والتحليل كلا من: الناقدة دكتورة جهاد محمود، الناقد دكتور رمضان الخضري، وتدير الأمسية دكتورة هدي عطية.

 

وكانت رواية “ثعلب .. ثعلب”، للكاتب الروائي الشاعر أحمد فضل شبلول، قد صدرت مطلع العام الجاري بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن دار غراب للنشر والتوزيع.

 

والكاتب “أحمد فضل شبلول”، شاعر وكاتب روائي وناقد أدبي، صدر له العديد من الأعمال الأدبية الإبداعية نذكر من بينها روايات: “رئىس التحرير .. أهواء السيرة الذاتية”، الحجر العاشق"، “اللون العاشق”، “البحر العاشق”، “الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد”، “الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ”.

أما في مجال الشعر فقد صدر لـ “شبلول” دواوين: مسافر إلي الله، ويضيع البحر، عصفوران في البحر يحترقان، تغريد الطائر الآلي، الطائر والشباك المفتوح، الماء لنا والورود، إسكندرية المهاجر وغيرها.

كما صدر للكاتب أحمد فضل شبلول في أدب الطفل مؤلفات: حديث الشمس والقمر، بيريه الحكيم يتحدث، عائلة الأحجار، طائرة ومدينة وغيرها.

 

أما عن رواية “ثعلب .. ثعلب”، والمزمع مناقشتها الثلاثاء المقبل بنادي أدب مصر الجديدة، فتتناول صراع بين كائنات حيوانية وكائنات مائية، علي مساحة أرضية ومائية تقع في مدينة الإسكندرية، بزعامة الثعلب.

 

وبحسب “شبلول”: تعد رواية "ثعلب ثعلب" امتدادًا رمزيًّا لرواية "الماء العاشق"، أو الجزء الثاني لها، حيث تظهر شخصيات "الماء العاشق" مجددًّا في "ثعلب ثعلب" ولكن برؤى جديدة وصراعات جديدة مع كائنات أخرى تقف جنبًا إلى جنب مع شخصيات "الماء العاشق"، وتحاول أن تنسفها وتبعدها عن موطنها الأصلي سواء في البحر أو على الأرض.

أحمد فضل شبلول يناقش ثعلب في نادي أدب مصر الجديدة رواية ثعلب ثعلب الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد

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