اليوم.. انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالغربية وقائمتان تتنافسان لنيل ثقة تجار المحافظة

تنطلق اليوم السبت، انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والقلق، والمنافسة الحامية، وخاصة عقب تنازل أعضاء قائمة احدى القوائم الثلاث عن الترشح قبل 48 ساعة من بدء التصويت، وتبقي قائمتان للمنافسة هما" قائمة العطاء" و "معا لاستمرار البناء"، يتنافسان علي الفوز بثقة تجار محافظة الغربية، في انتخابات تُجري تحت إشراف قضائي كامل علي مستوي مراكز ومدن المحافظة.

وتم التقسيم كما يلي: مقر الغرفة التجارية بطنطا، نادي المعلمين بسمنود، مركز شباب المحلة ويضم مركز ومدينة المحلة، نادى كفر الزيات ويضم مركزي بسيون وكفر الزيات، نادي زفتى الرياضي ويضم مركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة السنطة، مركز شباب قطور، ويضم مركز ومدينة قطور.

وبدأ صراع سباق الانتخابات بين ثلاث قوائم وهي مجموعة قائمة العطاء بقيادة رجل الأعمال "محمد أنور مصلح"، ومجموعة ائتلاف الوطني والتي يتزعمها رجل الأعمال "محمود عياد"، ومجموعة معا لاستمرار البناء وبقودها رجل الأعمال الدكتور "صلاح الكموني" وسط أجواء وصراعات شرسة من أجل حشد أصوات الجمعية العمومية، والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوت بمختلف الشعب التجارية داخل المحافظ.

ثم تنازلت قائمة الإئتلاف الوطني، بقيادة رجل الأعمال "محمود عياد"، وعزفت عن الترشح وخوض الانتخابات، قبل 48 ساعة من بدء مراحل التصويت الإنتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، لإنتخاب 8 أعضاء من المجلس وتعيين 8 ٱخرين كي يصبح مجلس الغرفة مكون من 16 عضو لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت القائمة تضم إلي جانب عياد كلًا من "محمود جاب الله وإبراهيم ماضي وفتح صلاح ومصطفى شوكت و محمد فتحي صلاح وعاطف ديوان"، ثم كان القرار بعدم خوض تجربة الإنتخابات والخروج من سباق الانتخابات والتنازل الكامل بسجلات الشهر العقاري والتنازل والخروج من غمار المنافسة مع باقي القوائم.

وأكد كافة أعضاء القائمة، أن الأعضاء يتمنون التوفيق الكامل لسائر المرشحين مؤكدين علي دعمهم الكامل لمجلس الإدارة المنتخب القادم من أجل خدمة كبار التجار والصناع، بمختلف الشعب من أعضاء الجمعية العمومية من أجل خدمة الوطن والمواطن ورفع كيان الغرفة التجارية وأسهمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنهم يقفون مسافة واحد من الجميع.