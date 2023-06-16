الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا تعزز انتشار الناتو فى لاتفيا بدبابات ليوبارد 2

كندا
كندا

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم الجمعة، إن كندا ستعزز قوتها فى لاتفيا بنشر 15 دبابة من طراز (ليوبارد تو إيه فور إم) كجزء من جهود الناتو لبناء لواء قادر على القتال فى دولة على الحدود مع روسيا.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية فى تصريحات للصحفيين من بروكسل أثناء وجودها فى أوتاوا، إن سرب دبابات الجيش سينتشر بالكامل بحلول الخريف. وأضافت "سيعزز هذا بشكل كبير قدرات المجموعة القتالية التى تقودها كندا فى حلف شمال الأطلسى فى لاتفيا، مما يضمن استمرار قدرتها على حماية الجناح الشرقى لتحالفنا".

وأوضحت أن كندا بصدد زيادة وجودها فى لاتفيا، ولديها 800 فرد من قواتها المسلحة فى أكبر انتشار عسكرى خارجى لها. تتكون مجموعة الناتو القتالية بقيادة كندا فى لاتفيا من مساهمات من 11 دولة.

وتشكل كندا التى تضم واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية فى العالم، داعمًا قويًا لأوكرانيا فى حربها مع روسيا، وقدمت المساعدة العسكرية والمالية إلى كييف منذ فبراير 2022. وهى أيضًا عضو مؤسس فى الناتو.

وقالت الوزيرة الكندية "اسمحوا لى أن أكون واضحة، كندا وجميع حلفاء الناتو سيدافعون دائما عن كل شبر من أراضى الناتو، ونحن ننشر القدرات والأفراد اللازمين للوفاء بهذا الوعد". وتحدثت أناند افتراضيا مع الصحفيين فى أوتاوا وسط اجتماعات لوزراء دفاع التحالف فى بروكسل يومى الخميس والجمعة.

الدفاع الكندية كندا لاتفيا ليوبارد روسيا

الأكثر قراءة

أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

فيتول العالمية تتطلع لتوسعة نشاطها فى مصر للاستفادة من مقومات المركز الإقليمى للطاقة

بعد زيارة الرئيس السيسى.. "الدستور" تحاور نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية

الملا يبحث مع بيكرهيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لأسلحة وأجهزة اللاسلكية وسبائك ذهبية بجمارك سفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس