هبة طوجي تشعل المسرح الكبير بروائع فيروز

حرصت النجمة اللبنانية هبة طوجي، على الاحتفاء بمشوار جارة القمر السيدة فيروز، وذلك خلال حفلها المقام حاليًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت طوجي، خلال الحفل ميدلى متنوع من أغنيات جارة القمر منها أغنيات «حنا سكران، وسهر الليالي» وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وظل يردد معها كلمات الاغنيات، وذلك بمصاحبة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، وسينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

كما حرصت طوجي، على توجيه تحية خاصة إلى روح الموسيقار الكبير الراحل عاصي الرحباني.

ويعد هذا الحفل الغنائي الأول لهبة طوجي، داخل دار الأوبرا المصرية، وقال فى تصريحات صحفية: "اشتقت لمصر وكنت متحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، واحتفل معهم بألبومي الجديد "بعد سنين".

اتشرف بالغناء على مسرح الأوبرا العريق

وأضافت هبة: "اتشرف بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق لأول مرة رفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهى تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على أكبر مسارح العالم، لكن تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبي".

ولاقى الحفل إقبالًا جماهيريًا رغم ارتفاع أسعار التذاكر، التي انقسمت إلى أربع فئات، الأولى بمبلغ 3510 جنيهات، والثانية بقيمة 3210 جنيهات، أما الثالثة بقيمة 2510 جنيهات، والرابعة والأخيرة بقيمة 1810 جنيهات.

وتقدم هبة خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغنياتها منها "حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لو نبقي سوا، حبيبي خلاص، قل لي يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لا بداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض"، إلى جانب أحدث أعمالها بعنوان "سلم على مصر"، والتي تهديها لمصر وشعبها، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة.

وكان الحفل قد بدأ منذ ساعة على خشبة المسرح الكبير، واستقبل الجمهور هبة، بحفاوة كبيرة.