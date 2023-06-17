"يارا الصعيدى" تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو

توجت يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ بالمركز الأول حاصدة ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة منافسات وزن تحت 152 سم، وأقيمت الفاعليات في صالة جامعة حلوان الرياضية بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 100 نادي وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية في الفترة من 15 حتى 17 يونيو التي ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقد هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اللاعبة يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو مطوبس التي قد استطاعت أن تتغلب على منافسيها من أندية وادي دجلة و سبورتنج، الصيد بالدقي، هليوبوليس، المصري البورسعيدي، أسوان والشلالات ونالت إعجاب المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خلال المنافسات.

كما وجه التهنئة إلى لاعبي المشروع القومي بكفر الشيخ بقيادة عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة والجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس، بقيادة كابتن محمود الشهاوي المدير الفني، وميمي الأمشيطى مدرب الأبطال.

وفي إطار متصل، فقد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في وقت لاحق انضمام ثلاث لاعبات تايكوندو من أبناء المشروع القومي بالمحافظة إلى معسكر منتخب مصر، ويأتي ذلك في إطار استعداد المنتخب لخوض بطولة العالم المقرر انطلاقها في منتصف يوليو القادم بالبوسنة.

جدير بالذكر، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كرم أبطال تايكوندو مطوبس مايو الماضي على هامش حفل تكريم أبطال افريقيا للمصارعة بالديوان العام بالمحافظة، وقد جاء ذلك بحضور وكلاء الوزارة، وأيضًا رؤساء مجالس المدن، وكذلك نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.