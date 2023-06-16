الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كاف يحدد موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

دوري السوبر الأفريقي
دوري السوبر الأفريقي

أفادت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد إجراء قرعة بطولة دوري السوبر الأفريقي والذي سيقام لأول مرة.

وتشهد البطولة مشاركة 8 أندية وهي (الأهلي المصري - الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - سيمبا التنزاني - صن داونز الجنوب أفريقي - إنييمبا النيجيري - الوداد المغربي - الرجاء المغربي).

ووفقًا لصحيفة "360 سبورت"، فإن الكاف قرر إجراء قرعة الدور ربع النهائي من دوري السوبر الأفريقي يوم 15 يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.

ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد الذي سيشارك في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي المقبلة.

كاف الاهلى دوري السوبر الإفريقي قرعة دوري السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتبطين مجرى السيل فى المعادى وإنشاء ممشى للمواطنين

مشرف كوبرى طه حسين: ارتفاع الكوبرى لـ50 مترا كان تحديًا عظيمًا

الباز: الرئيس السيسى قال لأ بثقة كاملة فى وجه صندوق النقد

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

التحريات: لا شبهة جنائية فى غرق شاب بنيل الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية