كاف يحدد موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

أفادت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد إجراء قرعة بطولة دوري السوبر الأفريقي والذي سيقام لأول مرة.

وتشهد البطولة مشاركة 8 أندية وهي (الأهلي المصري - الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - سيمبا التنزاني - صن داونز الجنوب أفريقي - إنييمبا النيجيري - الوداد المغربي - الرجاء المغربي).

ووفقًا لصحيفة "360 سبورت"، فإن الكاف قرر إجراء قرعة الدور ربع النهائي من دوري السوبر الأفريقي يوم 15 يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.

ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد الذي سيشارك في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي المقبلة.