الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: جولات الرئيس التفقدية تحفيز مباشر للعاملين بالمشروعات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال الطرق والمشروعات يوم الجمعة من كل أسبوع تحمل الكثير من المعاني والدلالات.

جولات الرئيس التفقدية

وأكد ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج " مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن أبرز الرسائل التي تشير إليها جولات الرئيس التفقدية تتمثل في أنه لا يوجد عند المسئول الأول بالدولة إجازة بالمعنى المتعارف عليه، التأكيد على أهمية تأسيس بنية تحتية قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وذات جودة.

تحفيز العاملين 

وأضاف في حديثه، أن الجولات التفقدية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة تحفيز مباشر للعاملين بهذه المشروعات.

ضياء رشوان اي تي سي مصر جديدة جولات الرئيس التفقدية تنفيذ مشروعات الدولة

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