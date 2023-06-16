بعد زيارة الرئيس السيسى.. "الدستور" تحاور نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية

مازالت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة البحيرة، خلال اليومين الماضيين، التى قام خلالها بافتتاح المشروعات العملاقة بقرية الأبعادية النموذجية، على رأسها مركز دار المسنين التي تمت إعادة تأهيليها بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، الذى يعد من أكبر مراكز المسنين بمحافظة البحيرة.

“الدستور” التقت الدكتور أحمد النشار، رئيس مجلس إدارة المركز، الذى أكد أن افتتاح الرئيس السيسي للمركز، حدث تاريخي لم تشهده المحافظة من قبل.

وأكد “النشار” أنه تم افتتاح دار المسنين بقرية الأبعادية النموذجية بطاقة استيعابية 64 غرفة مقسمة على 4 طوابق يضم كل منها 16 غرفة، مشيرًا إلى وجود مركز طبى يتم تقديم جميع الخدمات الصحية للنزلاء، بالإضافة إلى عدد من العيادات الطبية، ومركز للعلاج الطبيعي.

وتابع “النشار” أن المركز يضم دورا لتقديم الخدمات الشاملة للنزلاء ومبنى إداريا.

وأشار مدير المركز إلى أن تكلفة إنشاء وإعادة تأهيل المبنى بلغت إجمالي تكلفتها 30 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف محافظة البحيرة، موكدًا أن مبنى دار المسنين بقرية الأبعادية النموذجية تم إنشاؤه خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ولم يشهد أي أعمال تطوير قبل أن تتدخل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتُنفذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل المبنى بالكامل.

كما أشار الدكتور أحمد النشار إلى أن المركز يقوم على خدمات لعدد 96 نزيلا يتم تقديم جميع الخدمات المختلفة من الطبيعي والاجتماعية والثقافية.

عمرة الحاجة تفيدة عبدالغفار

وخلال الافتتاح، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النزلاء، واستمع لطلابتهم حيث طلبت منه إحدى السيدات تحقيق أمنيتها الوحيدة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي: “إن شاء الله وطالبها بالدعاء له ولمصر”.

وأعربت الحاجة تفيدة عبدالغفار، عن فرحتها بمقابلة الرئيس السيسى قائلًة: "أخيرًا قابلت حبيبى".

من جانبها، أعربت الحاجة فوقية إسماعيل، إحدى نزيلات الدار، عن سعادتها الغامرة بلقاء الرئيس السيسي ووصفته بـ"ابن مصر البار".