الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا يبحث مع بيكرهيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

الملا مع رئيس شركة
الملا مع رئيس شركة بيكر هيوز العالمية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الشركات العالمية والمؤسسات خلال زيارته العاصمة البريطانية لندن في إطار البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر، حيث عقد الملا لقاء مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية.  

خفض الكربون والحد من الانبعاثات

وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات الشركة في مجالات خفض الانبعاثات وتطبيقاتها المتطورة في مجال استرجاع غازات الشعلة المصاحبة لعمليات الإنتاج في إطار جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. 

خطة عمل قطاع البترول المصري


كما تناول اللقاء استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه  بيكرهيوز، إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية والذي يعكس التكامل وتضافر الجهود في هذا الشأن بين الكيانات المختلفة للقطاع بالتعاون مع شركاء التنمية من الشركات الأجنبية.

خطط خفض الكربون الانبعاثات بيكرهيوز العالمية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لندن

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