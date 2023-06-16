الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا يستعرض الموقف التنفيذى لحقل نرجس البحرى مع رئيس شيفرون فى لندن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء مع كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج. 

حقل نرجس البحري

يأتي ذلك في إطار المباحثات التي يعقدها لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية خلال البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر في لندن.

وتناول اللقاء مستجدات أنشطة الشركة في مصر وخططها  لزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها المختلفة للبحث عن الغاز والبترول.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتنمية حقل نرجس البحري الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي، والذي تستثمر شركة شيفرون (القائم بالعمليات) في منطقة امتيازه بالاشتراك مع شركة إيني الإيطالية.

كما تم التطرق إلى موقف تنمية حقول الشركة بمنطقة شرق المتوسط والتعاون المشترك بين الجانبين للتعجيل بنقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا عبر مصر من خلال مصانع إسالة الغاز وتصديره في إطار دورها الإقليمي كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

حقل نرجس البحري رئيس شركة شيفرون المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لندن الاستثمار الأخضرن

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