عمر خيرت يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى فى الفسطاط (اعرف التفاصيل)

يستعد الموسيقار عمر خيرت، للاحتفال مع جمهوره بعيد الاضحى المبارك من خلال أمسية موسيقية ضخمة يحييها برفقة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، في "عين الحياة" أمام متحف الحضارة بعين الصيرة بمنطقة الفسطاط لأول مرة، وذلك يوم السبت الموافق 1 يوليو والذي يصادف ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت فى عيد الأضحى

وقد طرحت الجهة المنظمة للحفل، التذاكر الخاصة وانقسمت إلى أربعة فئات الأولى بمبلغ 2500 جنيه، والثانية بقيمة 1600 جنيه، والثالثة بقيمة 1200 جنيه، أما الرابعة والأخيرة قيمتها 800 جنيه.

ووضعت الجهة المنظمة 3 شروط لحضور الحفل وهي:

ـ تفتح البوابات الساعة 6:00 مساءً وتغلق الساعة 8:00 مساءً

ـ الحضور يجب أن يكون بالزي رسمي وربطة عنق سوداء.

ـ لا يسمح بدخول من هم دون الـ 16 عاما

برنامج حفل عمر خيرت بعين البصيرة

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويعزف خلالهما "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق. وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

ومن جهة أخرى، يكرم قصر السينما بعد غد الأحد، الموسيقار عمر خيرت، ومن المقرر أن يتخلل التكريم ندوة، ضمن خطة كبيرة وضعها مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بموافقة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمخرج هشام عطوة، ويدير الندوة الناقد الفنى طارق الشناوى.