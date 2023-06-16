افتتاح مسجد وضريح الفضل بن العباس بالمنوفية بعد ترميمه

شارك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الجمعة، في افتتاح مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش بن الفضل الشهير بمسجد "سيدى شبل الأسود" بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، والذي افتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأوضح د. مصطفى وزيري أن افتتاح المسجد اليوم يأتي استمرارا لسلسلة التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف في الفترة الأخيرة التي أثمرت عن العديد من الافتتاحات للمساجد الأثرية خلال هذا العام وآخرها كان افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الظاهر أوائل الشهر الجاري.

وعن مشروع الترميم أوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ شهر يوليو 2021 حتى مايو 2023، لافتا إلى أن الأعمال تضمنت معالجة الأسقف والأرضيات وترميم وصيانة الجدران، وكذا صيانة وترميم الأعمال الخشبية والتى تتمثل فى المنبر وكرسي المصحف وكافة أشغال الخشب، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء والإضاءة بالمسجد، وصيانة الواجهات ومعالجة واستكمال الشبابيك الجصية، وتركيب نظام صرف مياه الأمطار، كما تم تأهيل الموقع العام للمسجد والضريح.

من جانبه قال د. أبوبكر أحمد عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن المسجد ينسب إلى أمير الجيوش محمد بن الفضل بن سيدنا العباس عم سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من آل بيت النبوة الملقب بشبل الأسود، الذي أرسله الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه على رأس قيادة الجيش في مصر واستشهد في موقع الضريح، لذا حرص الفاطميون على إنشاء ضريح ومسجد مجاور لقبره.

وقد تطورت عمارة المسجد على مر العصور حتى أعيد بناؤه عام 1899، ثم قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناؤه مرة أخرى في عهد الملك فؤاد الأول عام 1925، وتم افتتاحه عام 1927.

ويتكون المسجد من بيت صلاة وصحن مكشوف. ويوجد ضريح سيدى شبل وإخواته السبع بنات داخل مقصورتين تعلوهما قبة ضريحية. وللمسجد مئذنة واحدة على الطراز المملوكى فى الركن الشمالى الغربى وبقايا مئذنة فى الركن الجنوبى الشرقى.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي بالتزامن مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الذي يوافق 13 يونيو من كل عام.