مصر تنعى ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان

نعت مصر ببالغ الحزن والأسى، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، الأربعاء الماضي، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين.

وتتابع سفارة مصر في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأكدت مصر مجددًا إدانتها بأشد العبارات استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

وشددت مصر على أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط فى تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

وتقدمت الحكومة المصرية مجددًا بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوى ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.