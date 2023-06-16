التحقيق فى مصرع طالب سقط من "الأسانسير" بكرداسة

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طالب عقب سقوطه من باب الأسانسير في الطابق الخامس بمنطقة كرداسة وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفحة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من مستشفى الهرم، بوصول طالب 15 سنة جثة هامدة، بسبب سقوط من علو.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والد المتوفى عامل 50 سنة، الذي أفاد بوفاة نجله، بسبب سقوطه من الأسانسير، من الطابق الخامس أثناء فتح باب المصعد، وعدم تواجد الأسانسير، ما أدى إلى سقوطة جثة هامدة في الحال.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.