الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة طفل سقط من شقة بعقار فى بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة طفل
وفاة طفل

لقي طفل مصرعه بسبب سقوطه من شقة بعقار في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرعه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طفل من شقة بعقار في بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلًا اختل توازنه، وسقط من الشقة محل إقامته، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق على أثرها الحياة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

طفل الاصابات النيابة مديرية أمن الجيزة الجثه ثلاجة المستشفى العام

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

على جمعة: لا يجوز الترحم على المعزول مرسى وجماعته لأنه مبتدع

"نشرة الحوادث".. حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار وضبط 14476 قضية سرقة كهرباء

أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يشكرون الرئيس السيسى: وضعتنا على خريطة التنمية

"المركزى" يحدد سعر الفائدة الخميس مع توقعات بالتثبيت

116 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق