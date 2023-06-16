وفاة طفل سقط من شقة بعقار فى بولاق الدكرور بالجيزة

لقي طفل مصرعه بسبب سقوطه من شقة بعقار في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرعه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طفل من شقة بعقار في بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلًا اختل توازنه، وسقط من الشقة محل إقامته، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق على أثرها الحياة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.