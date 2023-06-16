الأمين العام للناتو: مع انتهاء الحرب نحتاج لوضع إطار عملى لضمان أمن أوكرانيا

عقد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مؤتمرًا صحفيًا، في ختام اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسل.

وقال الأمين العام للناتو، اتفقنا على أن أوكرانيا أصبحت أقرب إلى الحلف من السنوات الماضية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف "ستولتنبرج" أنه مع انتهاء الحرب نحتاج لوضع إطار عملي لضمان أمن أوكرانيا بشكل أكبر، موضحًا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات، على زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الحلف.

وتابع الأمين العام للناتو "نتعامل بجدية مع نقل روسيا لأسلحة نووية إلى بيلاروسيا"، كما رحب بالوساطة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، مشددًا على ضرورة مراعاة مصالح كييف.

فيما أعرب "ستولتنبرج" عن قلق الناتو من محاولة الصين التوسع في امتلاك السلاح النووي.