تخصيص 11 عيادة طبية بمكة والمدينة لتقديم خدمات الكشف والعلاج للحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج مجانا للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات في مكة المكرمة، منها 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق (أبراج مكة وإعمار جراند وإعمار المنار والماسة بدر ونزيل المشاعر ودار الخليل الرشد)، و3 عيادات في شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند وريحان المشاعر ورمادا دار الفائزين).

وأضاف المتحدث أنه تم تخصيص عيادتين للبعثة في المدينة المنورة، إحداهما في فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسي.

يذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين معها في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين:

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة:

9660540341747+