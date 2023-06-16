الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: استراتيجية روسيا الاقتصادية ناجحة ومثمرة

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن خطابه الحالي موجّه لتنمية وتطوير روسيا في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الروسي، خلال إلقاء كلمته أمام منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاستراتيجية الروسية في الاقتصاد ناجحة ومثمرة، مضيفًا أنه يسعى لضمان التنمية السيادية لروسيا بالعديد من المجالات. 

وتابع: "سعينا بصورة كبيرة إلى الحفاظ على سياسة الاقتصاد العام في روسيا، مع الحرص على ثبات الأسعار، بالرغم من ارتفاع مؤشرات التضخم العالمية وأزمة كورونا من قبل".

بوتين الرئيس الروسي الاقتصاد الروسي القاهرة الإخبارية السيادة الروسية

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