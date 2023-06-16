الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: حديث الرئيس عن أزمة الدولار قطع الطريق على "تجار العملة"

النائب مصطفي سالمان
النائب مصطفي سالمان

أشاد النائب  مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بتدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت الدولار، لافتًا إلى أن مجتمع السماسرة والمضاربين وتجار العملة كانوا يراهنون على انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما دفعهم لجمع أكبر قدر ممكن من العملة الدولارية، ما تسبب في إحداث حالة من الارتباك والتخبط في السوق.

وأضاف النائب مصطفى سالمان، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة تأثير سعر صرف الدولار السلبي على المواطنين، مع تحفيز الوعاء الدولاري في مصر، بحسب ما كشف عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تثبيت سعر الدولار يعتبر أمنًا قوميًا وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حسمت الجدل في هذا الأمر، وقطع الطريق على تجار العملة، وسيسهم في انضباط سوق الصرف في مصر.

وتابع: “قيمة الدولار أقل بكثير من 31 جنيهًا، وكل هذه الأسعار من باب المضاربات، وأثروا على السوق”، لافتًا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال الأيام المقبلة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم تعويم الجنيه مرة أخرى.

وأكد سالمان أن الجهاز التنفيذي للدولة يقوم بعدة أدوار يأتي على رأسها التدخل في أوقات الأزمات الكبرى لضخ سلع وأموال بالعملات الأجنبية في الأسواق لضبط الأسعار والحيلولة دون مزيد من التضخم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مؤكدًا أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

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