الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

116 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بأسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 116 مخالفة تموينية خلال حملات مفاجئة على المخابز والمستودعات والأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالمراكز والقرى، وذلك بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء.

وأكد اللواء عصام سعد، أهمية شن حملات مفاجئة ودورية ذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

وشدد محافظ أسيوط، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكل أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا.

وفي هذا الإطار تمكنت مديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف، من تحرير ٥٥ محضرا لمحلات بيع السجائر بين بيع بأزيد من السعر وامتناع عن البيع وتمت مصادرة ٦٣٨ عبوة، وتحرير ١٠ محاضر لبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن مجمدات وعصائر ومياه غازية وشيبسي، وتحرير ٢٠ محضر عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات السوبر ماركت، فضلاً عن تحرير محضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق بقصد بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير ٢٩ تقرير إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن في مجال المخابز، وذلك خلال حملات مفاجئة بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري، الصحة) وإدارات التموين وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

وتمت مصادرة البضاعة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

IMG-20230616-WA0030
IMG-20230616-WA0030
IMG-20230616-WA0031
IMG-20230616-WA0031
IMG-20230616-WA0032
IMG-20230616-WA0032
IMG-20230616-WA0033
IMG-20230616-WA0033
IMG-20230616-WA0034
IMG-20230616-WA0034
اتخاذ الإجراءات اللازمة إجراءات القانونية إحكام السيطرة الإجراءات اللازمة التموين والصحة والطب البيطري التنسيق مع الجهات المعنية السيطرة على الأسواق الضبط القضائي الطب البيطري العمليات المركزية الغش التجاري اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواد الغذائية واللحوم

الأكثر قراءة

على جمعة: لا يجوز الترحم على المعزول مرسى وجماعته لأنه مبتدع

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يشكرون الرئيس السيسى: وضعتنا على خريطة التنمية

"نشرة الحوادث".. حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار وضبط 14476 قضية سرقة كهرباء

"المركزى" يحدد سعر الفائدة الخميس مع توقعات بالتثبيت

116 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق