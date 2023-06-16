116 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 116 مخالفة تموينية خلال حملات مفاجئة على المخابز والمستودعات والأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالمراكز والقرى، وذلك بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء.

وأكد اللواء عصام سعد، أهمية شن حملات مفاجئة ودورية ذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

وشدد محافظ أسيوط، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكل أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا.

وفي هذا الإطار تمكنت مديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف، من تحرير ٥٥ محضرا لمحلات بيع السجائر بين بيع بأزيد من السعر وامتناع عن البيع وتمت مصادرة ٦٣٨ عبوة، وتحرير ١٠ محاضر لبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن مجمدات وعصائر ومياه غازية وشيبسي، وتحرير ٢٠ محضر عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات السوبر ماركت، فضلاً عن تحرير محضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق بقصد بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير ٢٩ تقرير إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن في مجال المخابز، وذلك خلال حملات مفاجئة بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري، الصحة) وإدارات التموين وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

وتمت مصادرة البضاعة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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