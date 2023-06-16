غدًا.. محاكمة 6 متهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه فى بولاق الدكرور

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا السبت، محاكمة 6 متهمين بقتل شخص عمدًا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم في بولاق الدكرور.

وفي وقتٍ سابق، أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين "إسماعيل.ع.م"، 29 سنة، عامل جبس، "بيتر.ن.ح" 33 سنة، "أحمد.ا.ع"، 31 سنة، "أحمد. م. ر"، 36 سنة، "محمد. س. ا"، 25 سنة، "عبدالحميد. ط. م"، 25 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمحاكمة الجنائية.

وجاء بأمر الإحالة: استعرض المتهمون القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من "خالد. ع. ا"، "أحمد. ع. ا"، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، كذلك" تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة.

وقاموا بقتل المجني عليه "خالد عبدالله. ا. ع" عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح، علأ أثر الخلاف الواقع بين شقيق المجني عليه الثاني والمتهم الأول، وما إن ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض "خنجر"، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبدالله. ا. ع" شقيقه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وما إن ظفروا به حتى حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصداً من ذلك قتله، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.

وقال أحد الشهود على الواقعة في التحريات، إنه وعلى أثر خلافات سابقة بين المجني عليه الثاني والمتهم الأول، حتى حضر الأخير ومرافقوه من المتهمين جميعًا إلى حيث علموا بمكان تواجد المجني عليه الثاني، وما إن تقابلوا وإياه أشهروا أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، كذلك" تجاهه راغبين في التعدي عليه، إلا أنه لاذ بالفرار وترك شقيقه المجني عليه الأول لنجدته من بطش المتهمين الواقع عليه فأشهر عليه المتهم الأول سلاحا أبيض "خنجر" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.