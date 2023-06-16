تنتج 7.5% من احتياجات مصر.. أكبر محطة إنتاج كهرباء في الشرق الأوسط بكفر الشيخ

تعد محطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أكبر محطة مركبة لإنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بواسطة الفيديو كونفرانس، إذ تقع المحطة شمال المحافظة على الطريق الدولي الساحلي وساحل البحر المتوسط، وهي واحدة من أكبر المحطات المركبة لإنتاج الكهرباء في العالم، بتكلفة بلغت 2 مليار يورو + 2،078 مليار جنيه، ضمن اتفاق مبرم بين الحكومة وشركة سيمنز الألمانية.

وقوضع حجر الأساس لتنفيذ محطة كهرباء البرلس يوم 30 سبتمبر 2015، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المرحلة الأولى منها عبر الفيديو كونفرانس فى 2 مارس 2017م بطاقة إنتاجية 1600 ميجاوات، وتم تركيب 12 مدلولاً على عدة مراحل، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المحطة بكامل طاقتها الثلاثاء 24 يوليو 2018م.

وبدأت المحطة بقوة 1600 ميجاوات، وتضاعفت قوة المحطة إلى 3200 ميجاوات، لتصل طاقة المحطة النهائية 4800 ميجاوات فى 2018، وتتضمن تشغيل 5 مولدات بالغاز الطبيعي، وتم تجهيز المحطة بأحدث نظم التشغيل العالمية: فالمرحلة الأولى- الغازية بنظام الدورة البسيطة، والمرحلة الثانية-البخارية بنظام الدورة المركبة، بالإضافة إلى مبنى التحكم بالمفاتيح، ومبنى التحكم الرئيسى بالمحطة، ومبنى الطلمبات وخطوط السحب وطرد المياه، وفاقد للتبريد من البحر، ومبنى إنتاج وتخزين الهيدروجين، وآخر لإنتاج الكلور، كما تم تزويد المحطة بنظام متكامل للإنذار ومقاومة الحرائق، يعمل أوتوماتيكيًا.

وتنتج المحطة نحو 7،5٪ من احتياجات مصر من الكهرباء، وقد تم إنشاء المحطة لأعلى تقنية إنتاج الكهرباء من نوع "H-CLASS".

ووفر المشروع خلال إنشاءه وفر 9000 فرصة عمل، وعلي غرارها تم تطوير ميناء البرلس بتكلفة 35 مليون جنيه، ومد الرصيف الغربي إلى 124 متر بعمق 6 أمتار يستقبل السفن التجارية بالإضافة إلى عمله كميناء، لاستقبال السفينة الإنجليزية التجارية العملاقة "Rochefort"، قادمة من ميناء الإسكندرية محملة على متنها 12 طردا أطوال بحمولة 1543 طنًا لمشروع محطة الكهرباء العملاقة بالبرلس.

