مسئول بحزب العدل لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطنى تركز على دعم الشباب

قال علي حمدى مهران، أمين عام العمل الجماهيري في حزب العدل، وممثل حزب العدل والحركة المدنية الديمقراطية بالحوار الوطني، على هامش جلسة الرعاية الصحية وريادة الشباب للأعمال- إن جلسات الحوار الوطني تهتم بالشباب بشكل خاص، وجلسة ريادة الأعمال كانت تكرس جهدها لدعم الشباب.

وأضاف مهران، لـ"الدستور"، أن هناك العديد من التوصيات التي قُدمت إلى لجنة الحوار الوطني، وجاء في مقدمتها وضوح الإجراءات القانونية التي يحتاجها الشباب من أجل تنفيذ ريادة الأعمال، وتابع أن الحوار الوطني يعمل على تخصيص مساحات تُطرح إلى الشباب، علاوة على توضيح الشركات التكنولوجية.

وعُقدت، أمس، جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، لبحث منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، عُقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما عُقدت جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.