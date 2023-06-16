الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب الحلوى.. مصرع طفلتين وإصابة شقيقهما بغيبوبة سكري في سوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت طفلتين مصرعهما بينما أصيب شقيقهما نتيجة اصابتهم بغيبوبة سكري عقب  تناولهم الحلوى بكثرة في سوهاج. 

 وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ، يفيد بوصول كل من "ريم ح أ"، 8 سنوات، وشقيقتها "بسمة ح أ" 7 سنوات، وشقيقهما "أمين ح أ" 6 سنوات، ويقيمون دائرة مركز المنشاة مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة إعياء، وتوفيت الأولي والثانية أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

 وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وبسؤال ذويهم، أفادت والدتهم 37 سنة موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، بأنه أثناء تواجدهم بدائرة القسم للتنزه وقيام أنجالها بالإسراف في تناول ممنوعات الطعام حلوي و آيس كريم، ومع وجود تاريخ مرضي مزمن لهم لإصابتهم بمرض السكري، شعروا بحالة أعياء فقامت بنقلهم للمستشفى وتوفيت الأولى والثانية عقب ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

50 عاما إدارة البحث الجنائي أصيب شقيقه الإسعافات اللازمة البحث الجنائى ب الداخلية السكري الكشف الطب الوحدة المحلية

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