الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1.6 طن لحوم ودهون مجهولة المصدر فى مفرمة بالسلام

لحوم
لحوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (صاحب محل مفرمة لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول)، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم "مفروم ، دهون" مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالمحل المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المحل على (400 كيلو جرام لحوم مفرومة – 1,200 طن دهون "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة السلام أول تحقيق أرباح غير مشروعة تمكنت الأجهزة الأمنية طرحها بالأسواق ضبط صاحب محل مفرمة لحوم مديرية أمن القاهر

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