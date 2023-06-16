الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات "سكن كل المصريين" بحدائق العاصمة

حدائق العاصمة
حدائق العاصمة

تفقد المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، وحدات المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لشريحة محدودى الدخل، بإجمالي ١١١ عمارة نموذج ٧٥م٢ للوحدة، والجاري تنفيذها تحت إشراف مركز البحوث والاستشارات الفنية، كلية الهندسة، جامعة الزقازيق، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لتوفير المسكن الملائم للمواطن المصرى بالمدن الجديدة.

واستكمل مسئولو "الإسكان" الجولة داخل مشروع سكن كل المصريين بتفقد نموذج الإسكان الأخضر، لمتابعة مشروع إنشاء ٣٥٨ عمارة، ومشروع إنشاء ٣٤٤ عمارة تحت إشراف مركز بحوث الإسكان والبناء، بهدف دفع العمل ورفع معدلات الإنجاز بالمشروع. 

وأشاد مندوبو وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان بالجهد المبذول من قبل مسئولى جهاز مدينة حدائق العاصمة، مؤكدين  ضرورة حث الشركات العاملة بالمشروع على سرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات الفنية المطلوبة، وضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تلك المشروعات حتى يتسنى تسليمها لحاجزيها.

مسئولو " الإسكان " يتفقدون وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحدائق العاصمة

ووجه المهندس علاء عبداللاه، بالمتابعة الدورية لأعمال الإسكان والطرق والكهرباء والمرافق والزراعة والنظافة، وضرورة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة والمواصفات الفنية المناسبة وما يلزم من أعمال زراعة حول العمارات، وتمهيد الطرق الداخلية حولها، وأن تقوم شركات النظافة برفع أي مخلفات حول العمارات.

مسئولو " الإسكان " يتفقدون وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحدائق العاصمة

 وشدد رئيس الجهاز على المرور الدائم من قبل مسئولي الجهاز على المناطق المختلفة لتوفير الأمن لقاطني المدينة، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة في أسرع وقت ممكن وطبقًا للبرامج الزمنية لتوفير سبل الراحة للسكان.

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