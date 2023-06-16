الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى يكشف تفاصيل الأسبوع الرابع للحوار الوطنى

محمود القط
محمود القط

تحدث محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل وأهمية القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطني في الأسبوع الرابع، مؤكدًا أنه سيكون دسما للغاية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي"، إن الأسبوع الرابع للحوار الوطني سيكون استكمالًا للخطوات الخاصة منذ بدء جلسات الحوار الوطني، خاصة بعد الدفعة التشجيعية التي فعلها الرئيس السيسي للحوار الوطني.

وأضاف: "حديث الرئيس السيسي عن الحوار الوطني منح مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني ثقة، كما شجع المشاركين في الحوار الوطني، من حيث المخرجات وضرورة تنفيذها".

وأوضح محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأسبوع الرابع من الحوار الوطني سيكون بمثابة استكمال لقضايا وملفات نريد غلقها مثل موضوع المحليات، والانتخابات والقوائم، لافتًا إلى أنه بعد هذه الجلسة سنتوصل إلى المقترح بخصوص قانون المحليات.

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