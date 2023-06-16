وزير الأوقاف ومفتى عمان: التمكن من اللغة العربية ضرورة لفهم النص فهمًا صحيحًا

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان، وذلك بحضور السفيرخالد محمد عبدالحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات الأوقاف والشئون الدينية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الأوقاف والشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أنه يجب أن نفرق بوضوح بين الثوابت والمتغيرات والأصول والفروع.

وقال جمعة إن إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتخلف، كما أن إنزال الفروع منزلة الأصول يؤدي إلى إشكالات كبيرة في الفهم والتطبيق على أرض الواقع، وكل من سماحة المفتي ووزير الأوقاف على أهمية التمكن من اللغة العربية لفهم النص فهمًا صحيحًا سواء للمفتي أم المفسر أم المجتهد.