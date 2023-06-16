مصرع 3 وإصابة 100 آخرين جراء إعصار تورنادو فى تكساس الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب ما بين 75 و100 شخص جراء إعصار تورنادو الذي ضرب مدينة بيريتون في ولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لما أعلنته السلطات الأمريكية.

وصرح بول داتشر، رئيس إدارة الإطفاء في بيريتون، بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في العاصفة التي اجتاحت المنطقة الخميس، موضحًا أن شخصًا واحدًا على الأقل قتل في ساحة للمنازل المتحركة تلقت ضربة مباشرة من الإعصار.

وأشار "داتشر" في تصريحات لشبكة إن بي سي نيوز، إلي أن ما لا يقل عن 30 منزلًا متحركًا تضررت أو دمرت جراء الإعصار.

كما دمر إعصار التورنادو أبراج اتصالات في بيريتون، كما أدى إلى انقطاعات للتيار الكهربائي، تاركًا حوالي 50000 مستهلك بلا كهرباء في تكساس وولاية أوكلاهوما.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها صحفي من سي بي إس نيوز على وسائل التواصل الاجتماعي من المنطقة، مبانى مهدمة بالأرض، وغرقًا ومركبات متضررة.