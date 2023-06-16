إقبال كثيف على منافذ "كلنا واحد" خلال المرحلة الـ23 بالمحافظات

شهدت منافذ مبادرة "كلنا واحد" في المرحلة الـ23، إقبالًا كثيفًا من المواطنين عقب، إعلان وزارة الداخلية مدها لمدة شهرين إضافيين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم منظومة الحماية المجتمعية للمواطنين.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالي (1211) فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاًبنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.