بدعم 250 ألف جنيه من "التنمية المستدامة".. تشغيل معمل المكافحة الحيوية بسيوة

أعلن المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، عن دعم وتمويل بقيمة 250 ألف جنيه من مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء، لتشغيل معمل المكافحة الحيوية بالإدارة الزراعية بسيوة للنهوض وتحسين صفات الجودة للمحاصيل الرئيسية لاقتصاد ودخل المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح أن قامت الإدارة الزراعية بسيوة تحت إشراف معهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، وإشراف فنى من خلال الدكتور محمد كمال توزيع لجان حملة إطلاق طفيل التريكوجراما، والذي يكافح الآفات التي تصيب نخيل البلح وتستمر حتى يوم الاثنين 19 يونيو الجاري.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمطروح الي ان يتم ذلك لتغطية مساحة النخيل المثمر بواحة سيوة بإجمالي 50 ألف كارت بمعدل 10 كروت للفدان ليغطي مساحة مستهدفة قدرها 50 ألف فدان منزرعة نخيل مثمر بنطاق مركز ومدينة سيوة عن طريق خمس لجان موزعة جغرافيا لتغطية المساحة المستهدفة.

جاء ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة للارتقاء بالقطاع الزراعي بواحة سيوة واهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و المهندس أحمد يوسف أبو الكمال مدير عام الزراعة بمطروح و المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة.

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