الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيد عبد الحفيظ: رد فعل لاعبى الأهلى مع مشجع الزمالك أثار إعجابى

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إعجابه الشديد باحتفالات لاعبي المارد الأحمر أمام مشجع الزمالك في مطار محمد الخامس عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

 

وتوج الأهلي باللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية " هذه البطولة واحدة من أصعب البطولات التي حصدها الأهلي في تاريخه، خاصةً أننا كنا على وشك توديع البطولة لكن عدنا لها من بعيد وحصلنا على هدية في نهاية دور المجموعات".

 

وأضاف " بعد دور المجموعات كنا الفريق الأفضل في البطولة ولعبنا 6 مباريات ضد الرجاء والترجي والوداد واستقبلنا هدفين فقط في النهائي".

 

وعن ركلة الجزاء التي أهدرها أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني ضد صن داونز والتي منحت الأمل للأهلي قال " كنت أشاهد المباراة في منزلي، وما يُخفى على الجماهير أن صن داونز كان عليه ألا يخسر من الهلال لأن الفريق السوداني كان سينتزع منه الصدارة لو فاز عليه وعلى الأهلي في الجولة الأخيرة".

 

وأردف " عندما احتُسبت ركلة الجزاء فوضت أمري إلى الله، في حين توقعت أسرتي إهدار الركلة".

 

أما عن الاحتفال أمام مشجع الزمالك في المطار واستفزازه من لاعبي الأهلي، قال " بخصوص هذا المشجع فهو صاحب فكر مشوه ولم يستفزنا على الإطلاق".

 

وواصل حديثه " رد فعل لاعبي الأهلي أعجبني للغاية، ولا يوجد شخص مثالي 100% فلا تحاسبني على رد الفعل وتطالبني بالترفع عن رد الفعل". 

سيد عبد الحفيظ الاهلى مشجع الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا

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