الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على جمعة لـ"الشاهد": أهل السنة لا يترحمون على المبتدع.. و"مرسى" ابتدع الإخوان

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، سر تحفظه على محمد مرسي، مؤكدًا أن أهل السنة لا يترحمون على المبتدع الذي ابتدع في دين الله شيئًا خالفه.

على جمعة: المبتدع إذا مات لا نترحم عليه

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تكوين الإخوان جماعات وهي من ابتداع محمد مرسي وجماعته؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام  لم يكون جماعات، ومن كونها فهو مبتدع، وإذا مات لا نترحم عليه، وترحمنا عليه هو فضل ولا نكفره لأن أهل السنة لا تكفر ولكن تصفهم بأصحاب البدعية. 

وتابع: "ولكن بترحمنا عليه نعلم أولادنا أنه مهما حدث اجعلوا في قلوبكم الحب قبل الكره والرحمة قبل القسوة؛ لأنه بالموت يكون قد أفضى إلى ما قدم".

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