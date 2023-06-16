الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مناقشة وإطلاق كتاب "الحياة بعد الستين" للكاتب محمود الشنوانى.. غدا

الحياة بعد الستين
الحياة بعد الستين

"الحياة بعد الستين"، محور الأمسية الثقافية التي تعقد في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا السبت، وذلك بدار المرايا للثقافة والفنون، بمقر الدار الكائن في 23 شارع عبد الخالق ثروت، أعلى عمارة راديو شاك.

ويحل الكاتب محمود الشنواني في ضيافة الأمسية التي تنظمها دار المرايا، لإطلاق ومناقشة أحدث إصداراتها تحت عنوان "الحياة بعد الستين"، ويناقش الكتاب الكاتب الروائي الكبير نعيم صبري.

و"محمود الشنواني"، طبيب بشري، وكاتب صدر له في الأدب عدة مؤلفات، نذكر من بينها: كتاب "أهلا بكين"، والصادر عن دار صفصافة للنشر عام 2015 ــ كتاب "ثلاثون عامًا في صحبة نجيب محفوظ" والصادر أيضًا عن دار صفصافة للنشر في طبعتين، الطبعة الأولي عام 2018، والطبعة الثانية في العام 2019، والذي سجل من خلاله ذكرياته مع أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ وشلة الحرافيش، بالإضافة إلى مجموعة قصصية بعنوان "حلوان ــ المرج"، والصادرة عن دار صفصافة للنشر العام الماضي 2022.

وكتاب "الحياة بعد الستين"، للكاتب محمود الشنواني، بحسب ناشره ــ دار المرايا ــ يتناول أحوال الناس بعد عمر الستين و نظرتهم لكل ما حولهم، مثلًا أشكال علاقتهم الشخصية وما يستجد في علاقات الأزواج والزوجات وعلاقة الوالدين بالأبناء وعلاقات الأخوة والصداقات القديمة، وكذلك علاقاتهم بمفاهيم مثل الدين والسياسة والمجتمع والمال والمرض والموت.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: "عزيزى القارىء.. إذا كنت قد تجاوزت الستين من عمرك، فستجد تفاصيل حياتك و دهاليز نفسك و ذكرياتك و هواجسك و شجونك بين صفحات هذا الكتاب.

وإذا كنت في أواسط عمرك، فستدخل من خلاله إلى أعماق من حولك من الأحباء كبار السن، تقترب منهم و تكتشف عالمهم، فتفهمهم وتتفهمهم، هذا كتاب لكل الأعمار".

مناقشة واطلاق كتاب الحياة بعد الستين الكاتب محمود الشنواني الكاتب الروائي نعيم صبري دار المرايا للثقافة والفنون

مواد متعلقة

في ذكراه.. محمد لطفي جمعة مفكر ضل طريقه للسياسة بدلا من دراسة الفلسفة

الأكثر قراءة

بايدن يختار نصرت جهان تشودرى أول امرأة مسلمة قاضية فيدرالية فى ولاية نيويورك

إسبانيا تهزم إيطاليا بثنائية وتنتظر كرواتيا في نهائي دوري أمم أوروبا

رانيا يوسف بإطلالة جريئة

على جمعة يكشف لـ "الشاهد" أسرار دعوة الإخوان له بالانضمام إلى الجماعة

الخزانة الأمريكية: لا نية لتغيير سقف سعر النفط الروسى حاليًا

استعلم عن معاش يوليو2023.. هل تم تبكير صرف المعاشات قبل عيد الأضحى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى