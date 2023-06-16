علي جمعة لـ"الشاهد" يكشف سر اتصال محمد مرسى بداعية سلفى يوميا وبكائه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه خلال سفره لأداء مناسك العمرة وقت حكم الإخوان، تقابل مع داعية سلفي كان ذاهبًا لأداء العمرة.

قصة مكالمة محمد مرسي اليومية للداعية

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الداعية أخبره أن محمد مرسي يتصل به يوميًا ويبكي ويقول له إن الحمل صعب عليه، وكان يعظه حتى يخفف عنه نوبة البكاء، مؤكدًا أن هذا ليس حكاية دولة ليس لأن رئيس الدولة كثير البكاء ولكن لأنه "ليس هكذا يا سعد تورد الإبل".

وتابع، أن أبو بكر الصديق، و عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، علمونا أشياء غير ذلك.