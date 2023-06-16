الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على جمعة لـ"الشاهد": هذا الموقف كشف أن الإخوان لاعلاقة لهم بمصالح البلد

على جمعة
على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه وافق على دعوة محمد مرسي لصلاة الجمعة معه بالأزهر، وذلك بعد تليقه اتصالًا من الرئاسة وبعده اتصال شخصي من مرسي لرفضه الأول.

محمد مرسي يطلب النصيحة من علي جمعة

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد أن خطب وزير الأوقاف في عهد الإخوان خطبة الجمعة، وجد محمد مرسي يقول له "أي شيء تراه لمصلحة البلاد والعباد دلني عليه"، فقال له "حاضر أي حاجة هنتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان ولكن كيف أتصل بك فوجدته قد صمت ويفكر ولم يعطني رقمه".

وتابع، أن محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان وقتها، أعطاه رقم مرسي ولكنه قام بتبديل الأرقام، وذلك بخفة يد، مؤكدًا أن هذا لا يجوز ويخفي وراه ما يخفي أننا مع جماعة غريبة ليس لها علاقة بمصالح البلد ولكنهم يتحدثون في شيء آخر.

على جمعة محمد مرسي مصالح البلد النصيحة جماعة غريبة الإخوان

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