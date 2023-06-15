الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على جمعة لـ"الشاهد" يكشف تفاصيل اتصال مرسى به ودعوته للصلاة معه بالأزهر

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه تلقى ذات يوم اتصالًا من رئاسة الجمهورية، يدعوه لصلاة الجمعة مع الرئيس وقتها محمد مرسي في الأزهر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وقتها يجب أن يخبروه قبلها بعشرة أيام، وكان اعتذاره لالتزامه بأمور أخرى لا يستطيع حلها.

تفاصيل اتصال محمد مرسي به

وتابع: "فوجئت بمحمد مرسي يتصل بي ويترجاني وسأظل أترحم عليه لأبين للناس أننا أعلم منهم دين ودنيا، وكان يترجاني بأدب وبطريقة فيها ترجي أن أصلي معه وهذا ليس شغل دولة ووافقت ودبرت خطيبا ليخطب مكاني".

وأكمل: "ذهبت فأجلسني عن يمينه وشيخ الأزهر عن يساره وهذا يدل على أنه لا يفهم لأن شيخ الأزهر هو شيخ الإسلام، ويجب أن يجلس على اليمين، وأنا كمفتي أكون على اليسار وهذا دل على أنه لا يعرف".

جمعة برنامج الشاهد محمد مرسي اتصال صلاة الجمعة

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