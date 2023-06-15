سمر حمزة تكشف سبب رقصتها الغريبة بعد فوزها ببطولة إفريقيا للمصارعة

كشفت سمر حمزة، لاعبة منتخب مصر للمصارعة، تفاصيل فوزها بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للمصارعة لوزن 76 كيلو جراما، للمرة الثانية على التوالي وتصدرها التصنيف العالمي.

وكشفت سمر، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية cbc، سر رقصتها الغريبة بعد فوزها مباشرة على الحلبة وقبل التتويج، مؤكدة أن تونس اعتادت على تكريم أبطال مصر فور فوزهم بتشغيل أغاني مهرجانات.

أضافت أنها بعد فوزها فوجئت بمهرجان "أبطال الجمهورية"، وهو الأمر الذي استدعاها للرقص عليه بطريقة غريبة.

سبب تفضيلها التمرين مع الشباب

كما أوضحت خلال الحلقة أنها تفصل التدريب مع الشباب، وذلك لأنهم أعنف وأسرع في التمرين، وأنها تستفيد منهم كثيرًا.

وتابعت أنها بدأت بممارسة الكاراتيه، ولكنها لم تحقق فيه بطولات، وفي 2015 اتجهت للمصارعة بعدما اختارها كابتن طلبة، "مدربها"، عندما رأها في أول تدريب لها ومن وقتها وهي تلعب مصارعة.