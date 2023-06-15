الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صانعة المعجزات".. سمر حمزة تكشف تفاصيل فوزها بذهبية بطولة إفريقيا للمصارعة

سمر حمزة
سمر حمزة

كشفت سمر حمزة، لاعبة منتخب مصر للمصارعة، عن تفاصيل فوزها بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للمصارعة لوزن 76 كيلو جراما، للمرة الثانية على التوالي، وتصدرها التصنيف العالمي.

أول فتاة تحقق الميدالية البرونزية

وقالت سمر، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها كانت أول فتاة تحقق الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكبار، ووصفها وقتها الاتحاد العالمي للمصارعة بالمفاجأة.

وأشارت إلى أنها تدرجت في الترتيب من المركز السادس حتى الأول، والذي وصلت له العام الماضي، كما أنها أصبحت أول فتاة تصل للمركز الأول لبطولة العالم للكبار والاتحاد العالمي للمصارعة وصفها بأنها صانعة التاريخ لأنها حققت البطولة على مدار عامين.

وتابعت، أن كل بطولة يكون لها نقاط معينة وبطولة إفريقيا عليها 10 آلاف نقطة، وأنها تلعب فيها منذ 9 سنوات، مشيرة إلى أن المنافسة في أوروبا وآسيا صعب أن يحافظوا على المركز الأول؛ لأن لديهم مواهب كبيرة ولهذا تستغل نقطة إفريقيا للتصدر.

سمر حمزة الاتحاد العالمي للمصارعة الميدالية الذهبية تصدرها التصنيف العالمي المركز الأول أفريقيا

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