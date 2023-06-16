الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عيار 21 يواصل تراجعه.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 16-6-2023

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 2285 جنيهًا، وتباين أداء الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 1966 دولار للأوقية، فيما ترتفع العقود الفورية بنسبة 0.63% إلى 1954 دولار للأوقية.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-6-2023. 

سعر الذهب اليوم 

  • الذهب عيار 24: بيع 2,589 جنيه للشراء 2,611 جنيه .
  • الذهب عيار 22: بيع 2,373 جنيه للشراء 2,394 جنيه .
  • الدهب عيار 21: بيع 2,265 جنيه للشراء 2,285 جنيه .
  • الدهب عيار 18: بيع 1,941 جنيه للشراء 1,959 جنيه .
  • الذهب عيار 14: بيع 1,510 جنيه للشراء 1,523 جنيه .
  • الذهب عيار 12 : بيع 1,294 جنيه للشراء 1,306 جنيه .
  • الاونصة : بيع 80,505 جنيه للشراء 81,215 جنيه .
  • الجنيه الذهب : بيع 18,120 جنيه للشراء 18,280 جنيه .
  • الكيلو الذهب : بيع 2,588,571 جنيه للشراء 2,611,429 جنيه.

سعر الجنيه الذهب و  السبائك 

  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB وزن 4 جرام: 9935 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 19835 جنيه.
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 4965 جنيه.
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC اونصة 31.10 جرام : 88035 جنيه.
  • سبيكة ذهب عيار 24  بامب سويسري 999.9 : 282110 جنيه .
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 50 جرام: 141325 جنيه.

أقرأ أيضًا

التراجع يسيطر على أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

الذهب الجنية الذهب الدهب عيار 21 الدهب عيار 18 ربع جنيه ذهب سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب و السبائك

الأكثر قراءة

روسيا: التهدئة فى أوكرانيا غير متوقعة حاليًا

على جمعة لـ "الشاهد": لم أتوقع وصول الإخوان للحكم لأنهم ليسوا رجال دولة

على جمعة لـ"الشاهد": أستند فى رفضى الانضمام للإخوان إلى أرضية شرعية وفقهية

عبدالقادر: كنت واثقًا من حصد لقب دورى الأبطال.. ولم نتوقع تريند "سطلانة"

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-6-2023

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-6-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى