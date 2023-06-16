عيار 21 يواصل تراجعه.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 16-6-2023

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 2285 جنيهًا، وتباين أداء الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 1966 دولار للأوقية، فيما ترتفع العقود الفورية بنسبة 0.63% إلى 1954 دولار للأوقية.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-6-2023.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,589 جنيه للشراء 2,611 جنيه .

الذهب عيار 22: بيع 2,373 جنيه للشراء 2,394 جنيه .

الدهب عيار 21: بيع 2,265 جنيه للشراء 2,285 جنيه .

الدهب عيار 18: بيع 1,941 جنيه للشراء 1,959 جنيه .

الذهب عيار 14: بيع 1,510 جنيه للشراء 1,523 جنيه .

الذهب عيار 12 : بيع 1,294 جنيه للشراء 1,306 جنيه .

الاونصة : بيع 80,505 جنيه للشراء 81,215 جنيه .

الجنيه الذهب : بيع 18,120 جنيه للشراء 18,280 جنيه .

الكيلو الذهب : بيع 2,588,571 جنيه للشراء 2,611,429 جنيه.

سعر الجنيه الذهب و السبائك

نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB وزن 4 جرام: 9935 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 19835 جنيه.

ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 4965 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC اونصة 31.10 جرام : 88035 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 بامب سويسري 999.9 : 282110 جنيه .

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 50 جرام: 141325 جنيه.