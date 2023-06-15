التراجع يسيطر على أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى أدنى مستوياتها خلال 3 أشهر، كأطول موجة تراجع منذ فبراير الماضي، نتيجة ارتفاع الدولار، مدعومًا بتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، عن عزمه رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري.

وأوضح رئيس الفيدرالي الأمريكي أن أنه لن يكون من الملائم خفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري، متوقعًا تراجع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال العام المقبل.

وثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في نطاق 5 و5.25 % للمرة الأولى منذ يناير 2022، وبعد 10 زيادات متتالية في معدلات الفائدة منذ مارس 2022.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2265 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 16 دولارًا لتسجل مستوى 1932 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 2589 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1942 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1510جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18120 جنيهًا.