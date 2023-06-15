طبيب يكشف لـ"الدستور" السر وراء إصابة الأطفال بالانتفاخ في سن صغير

يُصاب الكثير من الأطفال في سن صغير بانتفاخ في البطن شديد جدًا، دون دراية الأمهات بالسبب الذي يصيب أولادها بهذا الانتفاخ الشديد، وتصدر محركات البحث الإلكتروني عبر الموقع الأكثر شهرة "جوجل"، ببحث الأمهات عن سبب الانتفاخ، وعن طرق علاجه.

وكثرت أسباب الانتفاخ التي يُصاب بها الأطفال في سن صغير، بالتحديد سن الـ 7 سنوات، الذين يُصابون بانتفاخات شديدة جدًا دون دراية الأمهات السبب وراء هذا الانتفاخ.

ويرصد "الدستور" سبب الانتفاخ، وعن طرق علاج الانتفاخ الذي يصاب به الأطفال في سن الـ7 سنوات تحديدًا في سياق السطور التالية.

أوضح الدكتور رضا لبط، ممارس عام طب الأسرة، أن السبب وراء الانتفاخات التي تحدث للأطفال خاصًة في سن الـ 3 سنوات، الـ7 سنوات، والذي يعد شائعًا بينهم في هذا التوقيت من العمر، ويحدث هذا بسبب تراكم الغازات لدي الأطفال ةوتأثرهم بنوعية الطعام الذي يتم إعطاءه لهم من قِبل أولياء أمورهم.

وتابع الدكتور رضا لبط، ممارس عام طب الأسرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أن السبب أيضًا في انتفاخ المعدة لدي الأطفال هو دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي، وذلك بسبب بلعه وعدم إخراجه على شكل ريح، أو الإصابة بالأميبا بيسبب الأطعمة الناشفة التي يتناولها الطفل في هذا العمر الصغير، بالإضافة إلى السكريات الزائدة التي يحصل عليها من الفاكهة".

وعن طريقة علاج الأطفال من الإصابة بـ"انتفاخ المعدة"، نصح الدكتور رضا لبط، ممارس عام طب الأسرة، الوالدين بإبعاد الأطفال تمامًا عن تناول الالياف الموجود في الخضروات والفواكه، خاصًة في سن صغير لهم، وأكد على ضرورة تجنب تناول الحليب ومشتقاته إذا كان الطفل يعاني من حساسية اللاكتوز، وتجنب استخدام المحليات مثل سوربيتول، تجنب استخدام العلكة بشكل متكرر.