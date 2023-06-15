جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال محرك “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

أدى أول أمس الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2023، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وذلك فى تمام الساعة الـ9 صباحًا واستمر الامتحان حتى الساعة الـ 10:30 صباحًا.

وتلاه أداء الطلاب لامتحان مادة الإحصاء في تمام الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة الـ 12:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية

الثلاثاء 13 يونيو الماضى :

أدى طلاب الشعبة الأدبية أمتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 18 يونيو:

امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 يونيو:

امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأحد 2 يوليو:

امتحان مادة التاريخ.

يوم الخميس 6 يوليو:

أمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو:

امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الخميس 13 يوليو:

أمتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحان الثانوية العامة 2023 شعبة علمى علوم

يوم الأحد 18 يونيو 2023:

امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 25 يونيو 2023:

يعقد امتحان مادة الكيمياء

يوم الأحد 2 يوليو 2023:

يعقد امتحان مادة الفيزياء

يوم الخميس 6 يوليو 2023:

يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوم الأحد 9 يوليو 2023:

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

يوم الخميس 13 يوليو 2023:

امتحان مادة الأحياء

جدول الثانوية العامة 2023 لشعبة علمى رياضة

يوم الأحد 18 يونيو 2023:

يعقد امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023:

يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 25 يونيو 2023:

يعقد امتحان مادة الكيمياء

يوم الأحد 2 يوليو 2023:

يعقد امتحان مادة الفيزياء

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023:

يعقد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا

يوم الخميس 6 يوليو 2023:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوم الأحد 9 يوليو 2023:

امتحان مادة التفاضل والتكامل

يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023:

امتحان الديناميكا

يوم الخميس 13 يوليو 2023:

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية