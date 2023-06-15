الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يعلن رحيل لينجليه ودانجوما بعد نهاية إعارتهما

كليمنت لينجليه
كليمنت لينجليه

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي رحيل الثنائي كليمنت لينجليه، وأرناوت دانجوما عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم لينجليه لصفوف توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من نادي برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد، فيما أعير دانجوما للسبيرز من نادي فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية للعام الجاري مع شرط للشراء في نهاية الإعارة.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله رحيل لينجليه ودانجوما عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء فترة إعارتهما.

ولعب لينجليه 35 مباراة بقميص توتنهام هوتسبير منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق، فيما شارك دانجوما في 12 مباراة وسجل هدفين.

وأنهى توتنهام بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم باحتلاله المركز الثامن برصيد 60 نقطة، ليتأكد غيابه عن المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

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