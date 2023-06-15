الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "تنسيقية الشباب" يطالب بمضاعفة المخصصات الموجهة لتأهيل الشباب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر، أن لجنة الشباب المنبثقة من المحور المجتمعي للحوار الوطني، لها طابع خاص كونها تستهدف فئة تمثل 60% من المجتمع، مما يجعلها متصلة بجميع لجان الحوار، مشيرًا إلى توافق الجميع حول أهمية هذه اللجنة والقضايا التي تناقشها.

وشدد عضو "تنسيقية الشباب"، على أهمية مناقشات جلسة اليوم، والتي دارت حول المستقبل العملي للشباب، موضحًا أن التغلب على التحديات التي تواجه تمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال يتمثل في 3 تحديات أساسية؛ هي التأهيل لسد الفجوة بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل، والتمويل لدعم الأفكار الريادية التي يمكن أن تغير مستقبل الشباب والدولة، وأخيرًا التطوير العلمي للمشاريع الصغيرة وتحويلها لمشاريع مؤثرة في الاقتصاد المصري. 

وقدم عضو تنسيقية الأحزاب عددًا من التوصيات شملت توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال، ومضاعفة المخصصات الموجهة لتأهيل الشباب والتأكد من توظيفها بالشكل الأمثل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات التخرج وتحويلها إلى مشروعات قائمة بالفعل، واطلاق مبادرة رئاسية على غرار مبادرة "ابدأ" لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإزالة كل المعوقات لتحويلها إلى مشروعات ضخمة تخدم الاقتصاد وتوفر فرص عمل للشباب.

الاقتصاد المصرى التعليم العالي المحور المجتمعي القطاع الخاص دعم مشروعات التخرج حزب المؤتمر فرص عمل للشباب

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