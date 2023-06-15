مع اقتراب موعد عيد الأضحى، ارتفعت معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات وفق الموعد المحدد فلكياً للعيد.



موعد صلاة عيد الأضحى 2023 جميع المحافظات

“الدستور” يستعرض في التقرير التالي، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات وفضل صيام يوم عرفة.

يكون موعد عيد الأضحى فلكيًا الأربعاء 28 يونيو 2023 وتكون وقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023.

موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 6:21

موعد صلاة العيد في محافظة الجيزة الساعة 6:22

موعد صلاة العيد في محافظة الإسكندرية 6:24

موعد صلاة العيد في بورسعيد 6:14

موعد صلاة العيد في السويس 6:16

موعد صلاة العيد في المنيا 6:28.



موعد صلاة العيد في طنطا 6:20

موعد صلاة العيد في الزقازيق 6:19

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 6:20

موعد صلاة العيد في أسيوط 6:28

موعد صلاة العيد في أسوان 6:28

موعد صلاة العيد في الفيوم 6:25

موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 6:34

موعد صلاة العيد في السلوم 6:42

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 6:16

موعد صلاة العيد في دمياط 6:16

موعد صلاة العيد في الغردقة 6:18

موعد صلاة العيد في الخارجة 6:36



موعد وقفة عرفة 2023

يكون موعد وقفة عرفة الثلاثاء 27يونيو 2023.

عن فضل صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذو الحجة ما رواه أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وروي في حديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

