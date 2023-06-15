الأوقاف تعتمد 16757 عاملاً متطوعًا من المحالين للمعاش بالمساجد

اعتمد د.هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، 16757 عاملاً متطوعًا من عمال المساجد المحالين للمعاش الراغبين في الاستمرار في خدمة بيوت الله تطوعًا للعمل بالمساجد بالمديريات الإقليمية.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان الخميس، أن اعتماد العاملين يأتي في إطار عناية وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، لافتة إلى أنه على مديري المديريات تمكينهم من العمل في خدمة بيوت الله تطوعًا، وموافاة رئيس القطاع الديني بتقرير شهري عن مدى انتظامهم في العمل، مع تفويض مديري المديريات في تلقي أي طلبات تطوع جديدة من العمال أو المؤذنين أو مقيمي الشعائر المحالين للمعاش، ورفعها لرئيس القطاع الديني بذات الآلية التي تم بها اعتماد هؤلاء العمال المتطوعين .